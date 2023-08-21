الإثنين 21-08-2023
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 21-08-2023 06:28 م

الحرارة ترتفع مجدداً والارصاد تحذر من طقس الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية انه سيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، الثلاثاء ، لذا تكون الاجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية وحارة في باقي المناطق ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية  

وتكون الأجواء ليلا معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة. 

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وتحذر ادارة الارصاد الجوية الثلاثاء من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة ، احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية ،عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ،عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للإشتعال داخل المركبات ، عدم اشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق .

 

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