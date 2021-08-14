الحرارة حول معدلاتها السبت

الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة، السبت حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، حارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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كما وتظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.