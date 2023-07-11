العالمية للأرصاد الجوية تؤكد بدء نمط طقس النينيو الاحتراري في العالم

الوكيل الاخباري - أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، بدء نمط طقس النينيو الاحتراري، مستشهدة على ذلك بإرتفاع درجات حرارة سطح البحر في العالم ووصولها إلى مستوى قياسي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.



وحذر مدير قسم مراقبة المناخ في منظمة الأرصاد من الذروة غير المسبوقة الحاصلة في درجات حرارة سطح البحر في شمال المحيط الأطلسي، وتوقع بأن يكون العام الحالي الأكثر دفئا بعد عام 2023، وأن تزداد ظاهرة النينيو خلال عام 2024 عاما بشكل قياسي، إذا استمرت قوتها في التطور.

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واعتبر المسؤول الدولي، فترة الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري، الأكثر دفئا لهذا العام، وقال "إن درجات الحرارة اليومية المسجلة خلال شهر يونيو في شمال الأطلسي كانت مرتفعة للغاية مقارنة بالقراءات المعتادة، بينما وصلت مستويات الجليد البحري في القطب الجنوبي خلال يونيو، إلى أدنى مستوى لها منذ بدء عمليات المراقبة عبر الأقمار الصناعية.



ولفت بدور إلى أن هذا النوع من الانخفاض في الجليد البحري حول القطب الجنوبي لم يسبق له مثيل، وحذر من أن موجة الحر البحري ستؤثر أيضا على توزيع مصايد الأسماك والنظم البيئية للمحيطات، ما يؤثر بشكل غير مباشرة على المناخ، موضحا أن درجة حرارة سطح الماء ليست وحدها التي تزداد دفئا، بل إن المحيط كله سيزداد دفئا ويمتص طاقة تبقى هناك لمئات السنين.