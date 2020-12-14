العقبة تشهد أمطاراً غزيرة و توقف حركة السفن

الوكيل الاخباري -

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تشهد محافظة العقبة تساقطاً كثيفاً للأمطار الرعدية، في وقت أعلنت فيه الهيئة البحرية توقف حركة السفن والقوارب السياحية والصغيرة وقوارب الصيد، بسبب المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة، اليوم الاثنين.ووضعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومديرية أشغال المحافظة، كوادرها والأليات على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ قد يحدث إثر الهطول المطري الغزير وتشكل السيول جراء ذلك.وقال مدير أشغال سلطة العقبة المهندس عصام جرادات، إن السلطة رفعت جاهزيتها القصوى لمواجهة طوارئ الشتاء وفتحت غرفة عمليات بالتعاون والتنسيق مع محافظة العقبة للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة.ولفت إلى أن السلطة وضعت أجهزة إنذار مبكر في مختلف مناطق العقبة لقياس كميات المياه الداخلة إلى المدينة، وأخذ الاحتياطات اللازمة لتلافي وقوع أي طارئ قد يحدث نتيجة تدفق السيول من الأودية المحيطة بمدينة العقبة.بدوره، قال مدير عام الهيئة البحرية محمد السلمان، إن الهيئة سمحت للقوارب السياحية والصغير وقوارب الصيد بالاحتماء داخل حوض ميناء العقبة القديم؛ حرصاً على سلامتها كإجراء احترازي في ظل تطورات حالة الطقس.وأضاف السلمان في بيان صحفي، أن الهيئة أخلت السفن الموجودة في محطة الركاب، كما أخلت منطقة المرسى، ومنعت السفن من الرسو فيها لغاية انتهاء الظروف الجوية السائدة.وأشار إلى أن الهيئة، أوعزت لأندية اليخوت بضرورة متابعة كل ما يصدر عنها من تحذيرات، كما أرسلت رسائل تحذيرية للسفن وناقلات النفط والغاز المتواجدة في منطقة الانتظار وداخل المياه الإقليمية الأردنية، لأخذ الاحتياطات اللازمة والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الهيئة البحرية.وقال السلمان إن الهيئة بدأت العمل في غرفة العمليات الخاصة بمراقبة الحالة الجوية والساحلية، مشيراً إلى أنها تستقبل النشرات الجوية من مراكز التنبؤات الجوية، وتحللها وتقارنها مع النشرات الساحلية لإصدار بيانات دقيقة حول حالة الطقس.وربط فنيو الهيئة البحرية وفق السلمان، السفينتين هيزر سوفوجلو وحيدره المتوقفتين في الميناء القديم بحبال جديدة.