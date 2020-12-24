الخميس 24-12-2020
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المملكة تحت تأثير الكتلة الباردة

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الخميس، 24-12-2020 07:13 ص

فرصة لتشكّل الضباب ليلا

المملكة تحت تأثير الكتلة الباردة

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أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، الخميس، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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وتدريجياً خلال ساعات ما بعد العصر تضعف فرصة الهطولات وتتناقص كميات الغيوم وتميل الأجواء إلى الاستقرار، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً اثناء النهار.

 

ليلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء باردة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، ويتوقع مع ساعات الليل المتأخرة أن يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، كما ويتوقع في ساعات ما بعد منتصف الليل أن يتشكل الصقيع في مناطق البادية الجنوبية وفوق قمم جبال الشراة.

 


 




 

 


 

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