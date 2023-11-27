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الإثنين، 27-11-2023 06:48 ص

المملكة تحت تأثير المنخفض وامطار غزيرة على هذه المناطق

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  تتأثر المملكة اليوم الاثنين، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجيا إلى أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، قد تكون الأمطار غزيرة أحيانا في أجزاء من شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية  .

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