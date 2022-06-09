المملكة على موعد مع كتلة هوائية حارة السبت - تفاصيل

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة، اعتباراً من يوم السبت المقبل، وفقاً لدائرة الأرصاد الجوية.

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وقالت الدائرة، اليوم الخميس، إن المملكة ستكون اعتباراً من يوم السبت المُقبل تحت تأثير كتلة هوائية حارة، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (4-6) درجات مئوية.



وبينت أن الأجواء ستكون حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار.



وعن يوم غدٍ الجمعة، أشارت الدائرة إلى أنه سوف يطرأ ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار.