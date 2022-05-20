أجواء جافة مغبرة السبت والارصاد تدعو المواطنين لأخذ الاحتياطات

الوكيل الاخباري - حذر مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد آل خطاب مساء الجمعة من الأجواء المغبرة و الجافة المتوقعة يوم السبت.



حيث تزداد نسب الغبار في الأجواء في مناطق عديدة من المملكة وقد تنعدم أحيانا على الطرق الخارجية خاصة المناطق الشرقية من المملكة.



و يؤكد آل خطاب على الأخوة المواطنين بأخذ التدابير الوقائية المناسبة خاصة مرضى التحسس و الجهاز التنفسي.



واضاف آل خطاب بأنه من المتوقع ارتفاع قليل على درجات الحرارة نهار السبت بحيث تكون الأجواء حارة نسبيا بوجه عام، وحارة في الأغوار و العقبة و تحذير في هذه المناطق من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس هناك لفترات طويلة.



وافاد آل خطاب بأن هذه الاجواء ستخف تدريجيا مع ساعات ليل السبت، لتعاود تأثيرها الإثنين بحسب التوقعات.

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