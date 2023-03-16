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الخميس، 16-03-2023 10:38 ص

المملكة على موعد مع منخفض جوي جديد السبت القادم

منخفض


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أكدت دائرة الأرصاد الجوية أن المملكة ستشهد أيام ماطرة مع بداية الأسبوع القادم وذلك ضمن كتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي جديد. 

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وأضافت لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الخميس أن تساقط الأمطار سيبدأ السبت القادم وسيستمر لغاية يوم الإثنين مشيرة أن ذروة المنخفض ستكون يوم الأحد في مناطق الشمال والوسط .


وقالت إن درجات الحرارة ستصل إلى 9 درجات في العاصمة عمان خلال المنخفض الحالي أي أقل بـ 4 درجات عن المعدل الطبيعي .


وكانت المملكة شهدت اليومين الماضيين منخفض جوي من أوساط أوروبا سجلت فيه محافظة إربد أعلى هطول مطري بكمية 44.3 ملم .


 




 

 


 

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