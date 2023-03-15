انحسار المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة بحيث تسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 3-4 درجات مئوية، الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية ويتوقع أن تكون في ساعات الصباح غزيرة أحيانا ولفترة قصيرة في شمال المملكة، بينما تكون فرصة هطول المطر ضعيفة في المناطق الجنوبية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة ومع ساعات الليل الاولى تضعف فرص الهطول في كافة المناطق ، وتميل الأجواء الى الاستقرار، وتخف سرعة الرياح.

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التحذيرات ليوم الاربعاء :

- خطر تشكل السيول في ساعات الصباح خاصة في المناطق الشمالية

- خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

