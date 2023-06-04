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انخفاض درجات الحرارة في المملكة الأحد

الأحد، 04-06-2023 06:08 ص

انخفاض درجات الحرارة في المملكة الأحد

ابراج السادس


الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة؛ الأجواء معتدلة في أغلب المناطق ، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية وفق دائرة الارصاد .

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 ليلاً:  الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، مع إحتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في ساعات الليل المتأخرة في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات ليوم الاحد :
  - تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية . 


 




 

 


 

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