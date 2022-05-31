الثلاثاء 31-05-2022
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الثلاثاء، 31-05-2022 06:11 ص

انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم

ابراج السادس


الوكيل الإخباري - انخفاض قليل على الحرارة، الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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ليــــــــــلاً:  الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية والسهول  و معتدلة الحرارة في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

خليج العقبة:
الأجواء حارة نهاراً ومعتدلة الحرارة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.


 




 

 


 

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