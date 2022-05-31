انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم

الوكيل الإخباري - انخفاض قليل على الحرارة، الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ليــــــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية والسهول و معتدلة الحرارة في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
خليج العقبة:
الأجواء حارة نهاراً ومعتدلة الحرارة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.