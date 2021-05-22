السبت 22-05-2021
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السبت، 22-05-2021 08:28 ص

أجواء معتدلة

انخفاض ملموس على الحرارة السبت

ط
توضيحية


الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض ملموس على الحرارة، السبت ، لتسجل اقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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ليــــــــلاً:

وفي ساعات المساء ، تميل الأجواء للبرودة فوق المرتفعات الجبلية بينما تكون لطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور لغيوم على ارتفاعات منخفضة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

 

 




 

 


 

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