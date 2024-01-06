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السبت، 06-01-2024 08:48 م

انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة في الاردن بهذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ يوم الاربعاء القادم انخفاض ملموس على درجات الحرارة .

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ويوم الخميس تهطل الأمطار بمشيئة الله في مناطق عديدة وخاصة في شمال و وسط المملكة، قد يصحبها تساقط البَرَد .

 

وفي وقت سابق رجحت مواقع مختصة بالطقس ان تتأثر المملكة بمنخفض جوي عميق يحمل كميات ممتازة من الامطار يوم الاربعاء المقبل الموافق 10-1-2024 ,بمشيئة الله تعالى .

ووفق تلك المواقع ان هنالك احتمالية كبيرة بأن تتجه كتلة هوائية باردة ستؤثر على بلاد المغرب العربي الى الشرق , مما سيسمح بتشكل منخفض جوي بارد حول جزيرة قبرص يوم الاربعاء المقبل الموافق 10-1-2024 , ليؤثر على الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان وشمال مصر والعراق والسعودية .

 

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