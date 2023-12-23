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السبت، 23-12-2023 09:30 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تبقى المملكة يوم الاحد تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، الاجواء باردة في اغلب المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، قد تكون غزيرة أحياناً في ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات ما بعد الظهر تضعف تدريجياً فرصة هطول الامطار .

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التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول ومناطق البادية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.

 

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