تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الوكيل الاخباري - إرتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-8) درجات مئوية، حيث تكون الأجواء مائلة للبرودة قليلا فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة الحرارة في البادية والسهول، بينما تسود الاجواء الدافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات عالية.

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التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية و السهول.

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في شرق المملكة.