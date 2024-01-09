بعد منخفض الاربعاء .. منخفض جديد اقوى وابرد بهذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت مواقع مختصة في اخبار الطقس ان البيانات تشير الى تدفق رياح باردة جداً صوب الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط اعتباراً من السبت القادم ، لينشأ على اثرها منخفض جوي بارد جداً ومكون من عدة جبهات ، ليؤثر على بلاد الشام ومصر والعراق وشمال السعودية بامطار اغزر واكثر شمولية من المنخفض الذي يسبقه يوم غد الاربعاء .



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الى ذلك تتأثر المملكة تدريجياً مع ساعات مساء يوم غد الاربعاء، بكتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي، لذا تتكاثر كميات الغيوم وتتحول الاجواء ما بين غائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر في شمال المملكة تمتد تدريجياً في ساعات متأخرة من الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.