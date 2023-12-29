الجمعة 29-12-2023
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الجمعة، 29-12-2023 08:20 ص

تفاصيل الحالة الجوية اليوم في المملكة

امطار


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة، غائمة جزئيا وباردة نسبيا في أغلب المناطق، ومن المتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد السبت، باردة نسبيا في أغلب المناطق، بينما تكون معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


وتكون الأجواء الأحد، باردة نسبيا في أغلب المناطق، بينما تكون معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


وتبقى الأجواء الاثنين، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 7، وفي مرتفعات الشراة 14 - 6 وفي مناطق البادية 17 - 9 وفي مناطق السهول 15 - 10، وفي الأغوار الشمالية 23 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 16، وفي البحر الميت 23 - 14، وفي خليج العقبة 23 - 14 درجة مئوية.


 




 

 


 

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