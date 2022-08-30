تحذيرات هامة من الارصاد الجوية بشأن طقس الاربعاء

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.
🔺 التحذيرات :
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة.
- عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة.
- عدم ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
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