الأربعاء 31-08-2022
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 30-08-2022 05:21 م

تحذيرات هامة من الارصاد الجوية بشأن طقس الاربعاء

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الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

🔺 التحذيرات :
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة.
- عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة.
- عدم ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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