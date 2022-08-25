الخميس 25-08-2022
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التربية تكشف عن السبب وراء تعيين ممرضين في الوزارة
اجتماع فريق عمل التعليم العالي بين الاردن ودول مجلس التعاون
النابلسي : تفعيل المراكز الشبابية أبرز أولويات وزارة الشباب
وصول حالة إخلاء طبي بعد استكمال العلاج بالاردن إلى غزة
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أخبار الشركات
مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن تطلق حملة تمويل خاصة لطلبة التوجيهي
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"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تدعو زبائنها للاستفادة من عروضها على موديلات محددة من أجهزة تلفاز NEO QLED 4K مع هدايا مميزة
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كورونا
مخاوف جديدة من كورونا.. بحث عن لقاح يقي من جميع المتحورات
للمرة الثانية .. إصابة السيدة الأولى في الولايات المتحدة بفيروس كورونا