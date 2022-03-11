الجمعة 11-03-2022
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الجمعة، 11-03-2022 09:05 ص

تساقط الثلوج وتراكمها على ارتفاع 1100 متر

ثلوج ١


الوكيل الإخباري - مع تعمق الكتلة الهوائية شديدة البرودة يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تكون الاجواء باردة جدا وغائمة وماطرة في أغلب المناطق، وتكون الأمطار غزيرة أحياناً في شمال ووسط المملكة، ومصحوبة بالرعد وزخات من البرد، كما يتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية العالية والتي يزيد ارتفاعها عن 1100 متر فوق سطح البحر هطول زخات خفيفة من الثلج ويحتمل أن تتراكم بشكل خفيف فوق قمم الجبال العالية، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية قد تتجاوز سرعتها 80كم/ساعة في بعض المناطق، مما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية، وتدريجياً مع ساعات المساء تضعف شدة الهطول.

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ليــــــــلاً: تضعف شدة الرياح، الأجواء شديدة البرودة، وغائمة، مع سقوط زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة.


خليج العقبة:
نهارا:   الاجواء غائمة جزئيا، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر بحيث تكون مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر متوسط ارتفاع الموج.


ليلاُ:  الاجواء باردة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج


التحذيرات:
- خطر تشكل السيول أثناء النهار في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة.
- خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح في مناطق البادية.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية العالية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد الهطولات.



 




 

 


 

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