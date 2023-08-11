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الجمعة، 11-08-2023 09:08 ص

تطورات الموجة الحارة في الاردن

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الوكيل الإخباري- تشهد أغلب مناطق المملكة اليوم الجمعة، ارتفاعا قليلا على درجات الحرارة مع اقتراب الكتلة الهوائية الحارة، وتسود الأجواء الحارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، بينما تكون حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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وتحذر "الأرصاد الجوية"، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة وقت الذروة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الفجر فوق المرتفعات الشمالية العالية.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتعمق تأثير الكتلة الحارة على المملكة يوم غد السبت، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-9) درجات مئوية؛ وتكون الأجواء حارة جدا في كافة مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتبقى المملكة الأحد، تحت تأثير الموجة الحارة، وتستمر الأجواء حارة جدا في كافة المناطق، كما تكون مغبرة على فترات، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


ويتراجع الاثنين، تأثير الكتلة الحارة على المملكة قليلا، وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف لتكون الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 

 




 

 


 

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