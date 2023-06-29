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الخميس، 29-06-2023 06:57 م

تعرّف على حالة الطقس الجمعة ثالث ايام العيد

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الوكيل الاخباري - تكون الأجواء يوم غدٍ الجمعة ثالث أيام العيد، صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار أحياناً في مناطق البادية الشرقية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء الجمعة صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

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وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان ما بين 31 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 14 وفي مرتفعات الشراة 26 - 15، وفي مناطق البادية 37 - 20، وفي مناطق السهول 31 - 19، وفي الأغوار الشمالية 37 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 24، وفي البحر الميت 39 - 23، وفي خليج العقبة 40 - 24 درجة مئوية.


 




 

 


 

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