السبت 24-06-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

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السبت، 24-06-2023 06:02 ص

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

الوكيل خاص


الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بشكل طفيف لتسود أجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفق إدارة الأرصاد الجوية.

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ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات ليوم السبت : 
 احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
أما يوم الأحد نهاراً تبقى الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.


ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات ليوم الاحد :
احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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