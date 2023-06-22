أجواء صيفية معتدلة الحرارة اليوم

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء صيفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق إدارة الأرصاد الجوية.

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ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



أما يوم الجمعة قالت الأرصاد إن درجات الحرارة تشهد ارتفاع طفيف، مع بقاء الأجواء صيفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، و حارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في شرق المملكة.



ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار في شرق المملكة .



- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في شرق المملكة.

