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الثلاثاء، 07-11-2023 08:06 ص

تعرّف على حالة الطقس في المملكة حتى الخميس

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الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة العظمى، اليوم الثلاثاء، أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4 - 6 درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الخميس، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة بوجه عام، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


 




 

 


 

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