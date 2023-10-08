حالة الطقس غدا الإثنين .. عدم استقرار جوي وامطار

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان سيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة،يوم غد الاثنين ، والاجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهوركميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية،



ووفق الادارة تدريجيا مع ساعات ما بعد الظهر تتاثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي وهناك إحتمال لسقوط زخات خفيفة من المطر في اماكن مختلفة من المملكة،والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.



وتكون الأجواء ليلاً غائمة جزئياً الى غائمة أحياناً، مع تساقط زخات متفرقة من المطر لفترات قصيرة في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً وتساقط حبات البرد.

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