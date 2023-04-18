الثلاثاء 18-04-2023
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الثلاثاء، 18-04-2023 10:03 م

تعرف على حالة الطقس في عيد الفطر السعيد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  تكون الاجواء يوم الجمعة لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية والسهول، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية،  الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة . 

 وليلاً تكون الأجواء باردة في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .
 
وتحذر ادارة الارصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

ووفقا للحسابات الفلكية من المُتوقع أن يكون يكون يوم الجمعة 21 نيسان أول أيام عيد الفطر.

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