الثلاثاء 18-07-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 18-07-2023 01:41 م

الارصاد : أجواء حارة جداً في هذه المناطق غداً

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الوكيل الاخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

🔺 التحذيرات :
- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق.
- عدم ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة.
- عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

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