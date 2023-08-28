الإثنين 28-08-2023
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الإثنين، 28-08-2023 06:15 ص

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الاثنين في المملكة

حرارة 2


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء صيفية اليوم الاثنين معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الأرصاد الجوية.اضافة اعلان



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا مائلة قليلا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب  فوق المرتفعات الجبلية العالية ومن  احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

 




 

 


 

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