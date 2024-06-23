تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم الاحد

الوكيل الاخباري - يبقى الطقس صيفي معتدل في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إنه يوجد احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة .



وأضافت أن الطقس ليلا لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية.

