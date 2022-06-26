تفاصيل الحالة الجوية ليومي الأحد والاثنين

الوكيل الإخباري- حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية ستكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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ليــــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:



الأجواء حارة نهاراً، ومعتدلة ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.



التحذيرات:



- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.



اما غداً الاثنين ستبقى الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



التحذيرات:



- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية .

