الجمعة 13-01-2023
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الجمعة، 13-01-2023 09:00 ص

تفاصيل الحالة الجوية من الجمعة وحتى الاثنين المقبل

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الوكيل الإخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية، ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية وأجزاء من مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات مع ساعات الليل في شمال المملكة بسبب الأمطار.


ويتوقع أن تكون الأجواء يومي السبت والأحد المقبلين باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، ويتوقع تساقط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، قد تمتد أحيانا مع ساعات المساء والليل إلى إجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وتبقى الأجواء يوم الاثنين المقبل، باردة وغائمة جزئيا في أغلب مناطق المملكة، ومع ساعات المساء والليل تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة تدريجيا وتسقط زخات من الأمطار في أجزاء متفرقة من المناطق الجنوبية والشرقية قد تكون غزيرة أحيانا يصحبها الرعد، مع احتمال هطول زخات متقطعة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى ولفترة محدودة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات الليل في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم الجمعة ما بين 13- 4 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 3، وفي مرتفعات الشراة 10 - 2، وفي مناطق البادية 14 - 2، وفي مناطق السهول 13 - 4، وفي الأغوار الشمالية 19- 10، وفي الأغوار الجنوبية 20 - 12، وفي البحر الميت 20 - 9، وفي خليج العقبة 21 - 9 درجة مئوية.

 




 

 


 

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