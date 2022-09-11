تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

الوكيل الاخباري - انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تبقى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتكون الاجواء لطيفة الحرارة ليـلا في معظم المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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