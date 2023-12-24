تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الاجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



ليـــلاً: الاجواء باردة في اغلب المناطق، وباردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



🔺 التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها احيانا في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.

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