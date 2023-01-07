السبت 07-01-2023
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السبت، 07-01-2023 04:48 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تكون الاجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا، وهناك فرصة لتساقط زخات خفيفة و متفرقة من المطر في اجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى الغربية من المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ليلا: الاجواء باردة وغائمة جزئيا، وتدريجيا مع ساعات متاخرة من الليل تتكاثر كميات الغيوم وتتحسن فرصة هطول المطر، حيث يتوقع تساقط زخات متوسطة الشدة من المطر في شمال ووسط المملكة قد تمتد الى اجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
 
⛔️ التحذيرات :

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- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

 

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