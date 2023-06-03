تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الوكيل الاخباري -

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يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة؛ الاجواء معتدلة في اغلب المناطق ، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.ليلاً: الاجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، مع إحتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في ساعات الليل المتأخرة في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.التحذيرات:- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية .