تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ الأجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.



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التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في شرق المملكة بسبب الغبار.