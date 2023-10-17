الثلاثاء 17-10-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 17-10-2023 01:45 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - الأجواء خريفية معتدلة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات المساء لسقوط زخات خفيفة و متفرقة من المطر في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

 ليـــلاً: الاجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

🔺 التحذيرات: 
- إحتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.

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