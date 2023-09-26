تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2-3) درجات، الاجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً الى حارة في البادية و الأغوار والبحرالميت والعقبة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
ليـــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
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