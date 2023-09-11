الإثنين 11-09-2023
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 11-09-2023 03:19 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - قالت ادارة الارصاد الجوية ان الأجواء ستكون يوم الثلاثاء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر مثيرة للغبار في العديد من المناطق.

ليـــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

🔺 التحذيرات: 

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- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب قوق المرتفعات الجبلية العالية.

 

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