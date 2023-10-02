تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر لفترة قصيرة قد يصحبها الرعد أحيانا في شرق المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.



ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المر تفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار ظهورالغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



🔺 التحذيرات:

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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