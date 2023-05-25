الخميس 25-05-2023
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الخميس، 25-05-2023 04:49 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تستمر الاجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض  الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخروتكون مثيرة للغبار في العديد من المناطق.

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ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية ومعتدلة في باقي المناطق، كما تتكاثر كميات الغيوم ويحتمل سقوط زخات متفرقة من المطر على أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبارفي العديد من المناطق.

⛔️ التحذيرات :

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق خاصة في مناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطول مطري في جنوب المملكة.

 

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