تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الاخباري - انخفاض قليل على درجات الحرارة، الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً مع ساعات المساء والليل تتاثرالمملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة حيث تتكاثر كميات الغيوم مع احتمال سقوط زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في اجزاء محدودة من المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاز سرعتها 50كم/س في بعض المناطق وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



⛔ التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية .

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

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