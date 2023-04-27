الخميس 27-04-2023
الوكيل الاخباري

عجلون : مدرسة حطين تحتفل بيوم العمال

ولي العهد يشارك في جلسة ضمن فعاليات منتدى “تواصل” السبت

البحرية الصينية تنفذ عملية إجلاء 678 شخصاً من السودان

فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر غدا الجمعة استثنائيا

وفاة شاب بحادث تدهور دراجة في عمان

تنقلات بين مدراء في وزارة التربية - أسماء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

تفاصيل الكتلة الهوائية الباردة والامطار القادمة الى الاردن

5 إصابات بحادث سير في إربد

استشهاد فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن

الخميس، 27-04-2023 07:06 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

420232516131376375615


الوكيل الاخباري - انخفاض قليل على درجات الحرارة، الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً مع ساعات المساء والليل تتاثرالمملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة حيث تتكاثر كميات الغيوم مع احتمال سقوط زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في اجزاء محدودة من المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاز سرعتها 50كم/س في بعض المناطق وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

⛔ التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية .
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

تفاصيل الكتلة الهوائية الباردة والامطار القادمة الى الاردن

شتاه 3

المملكة على موعد مع كتلة هوائية باردة ورطبة

4202312214123643221972

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار رعدية بهذا الموعد

عمان 1

أجواء ربيعية معتدلة الحرارة اليوم

420231521174522196747

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

3202328195047422628365

أمطار جديدة قادمة إلى المملكة الجمعة

أخبار متعلقة
420239133150464240028

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

شمس

عودة الأجواء الربيعية إلى المملكة اليوم

4202311212825761020639

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

42023422323357736726

الارصاد : حالة عدم استقرار جوي وتحذير من السيول والعواصف الرعدية

4202366833370025335

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

320233061111692642139

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد