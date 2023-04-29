تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ارتفاع طفيف على الحرارة، الاجواء لطيفة في اغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



ليلا: الاجواء باردة في اغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .



⛔ التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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