الخميس 20-07-2023
الوكيل الاخباري

وزير الأوقاف يفتتح الدورة 44 لشرح مضامين رسالة عمّان

الحكومة: الأردنيون يحبون البطولات الفردية

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الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز

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63 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي

اعلان هام من الامانة بشأن التدخين في الأماكن العامة

الزراعة: إنشاء 15 مصنعاً للصناعات الغذائية مع نهاية العام

شكر وتقدير لجهاز البحث الجنائي في مركز امن الهاشمي

توضيح من رئيس الوزراء عن حظر منصة تيك توك في الأردن

الخميس، 20-07-2023 12:24 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

🔺 التحذيرات :
- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق.
- عدم ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة.
- عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

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