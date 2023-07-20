تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



🔺 التحذيرات :

- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق.

- عدم ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة.

- عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

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