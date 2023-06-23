الجمعة 23-06-2023
الوكيل الاخباري

وفد تجاري أردني يزور محافظات عراقية قبل نهاية العام

وفيات الجمعة 23-06-2023

ما لا تتوقعه .. تصريحات صادمة لقائد الغواصة المتحطمة تيتان قبل وفاته

أسعار النفط تتراجع وتتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي 3 بالمئة

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس

أسعار الذهب تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ شباط

مجلس الأمن يناقش الوضع في الصومال

واشنطن تكشف سبب تحطيم الغواصة المفقودة قرب تايتانيك

أجواء صيفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة اليوم

الجمعة، 23-06-2023 09:10 ص

أجواء صيفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة اليوم

شمس


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة، صيفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.اضافة اعلان



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


ويطرأ الأحد، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا .


ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 16، وفي مرتفعات الشراة 28 - 17، وفي مناطق البادية 36 - 21، وفي مناطق السهول 32 - 20، وفي الأغوار الشمالية 37 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 25، وفي البحر الميت 38 - 24، وفي خليج العقبة 39 - 26 درجة مئوية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
88888888888888888

تعرف على الحالة الجوية في الأردن خلال عيد الأضحى

الأردن نهار

أجواء صيفية معتدلة الحرارة اليوم

62023196718423887789

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

عمان خاص

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

6202318215843917931106

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

عمان2

الأرصاد: أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق اليوم

أخبار متعلقة
62023416521765482072

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

مطر6

المملكة على موعد مع حالة عدم استقرار جوي الثلاثاء

9

الأرصاد تحذر من عواصف رملية وغيوم رعدية خلال العطلة

مطر4

حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة مساء اليوم

غبار

المملكة على موعد مع منخفض خماسيني غداً الخميس

62023165035425464437

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات