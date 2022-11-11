الجمعة 11-11-2022
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الجمعة، 11-11-2022 09:07 ص

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

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الوكيل الإخباري- تكون درجات الحرارة اليوم الجمعة، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد السبت، لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على أحيانا.

 




 

 


 

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