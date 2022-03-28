الإثنين 28-03-2022
الوكيل الاخباري

مواطنون عن أسعار الخضار: صينية الخضار تكلّف 12 ديناراً.. والحكومة: الصقيع هو السبب

إيلون ماسك يفكر في إنشاء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي

الملك: الأردن سيبقى على الدوام إلى جانب الفلسطينيين

تراجع سعر الذهب عالميا 1% مع ارتفاع الدولا

هام من هيئة الطاقة بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة

عويس: نسعى لإيجاد نظام بديل للتعليم الموازي

مراكز تجارية جديدة لصرف سلف المتقاعدين الشرائية

الإعلان عن توفر آلاف الوظائف في قطر - رابط التسجيل

مطالب بتأجيل تطبيق التعرفة الكهربائية إلى بعد رمضان

الدغمي يطلب التسجيل لانتخاب لجنة صحة وبيئة جديدة

الإثنين، 28-03-2022 10:57 ص

درجات حرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية الثلاثاء

س


الوكيل الإخباري - حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء مشمسة، و ربيعية لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


ليــــــــــلاً:  الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية معتدلة السرعة.
خليج العقبة:


الأجواء دافئة نهاراً، وباردة نسبياً أثناء الليل، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- احتمال  تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.


أما غداً الثلاثاء :
يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة بحيث تسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية  وهناك احتمال ضعيف في ساعات الليل في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة لهطول زخات محلية خفيفة و متفرقة من المطر لفترة محدودة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار بحيث تتحول الأجواء الى مغبرة خاصة في  مناطق البادية.


 التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1987

أجواء ربيعية في معظم مناطق المملكة اليوم

320221961544118474069

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

شجرة

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الأحد

alwakeel (7)

الأرصاد توضح الحالة الجوية ليوم الأحد

عمان2

ارتفاع قليل على درجات الحرارة السبت

320222061659934286200

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم السبت

أخبار متعلقة
320221961544118474069

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

عمان2

ارتفاع قليل على درجات الحرارة السبت

3202212164030617388857

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

0L5A1656

استمرار الأجواء الباردة الأحد

شجرة 2

استمرار الأجواء الباردة في أغلب مناطق المملكة

320221620333316808676

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة- تحذيرات