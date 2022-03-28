درجات حرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية الثلاثاء

الوكيل الإخباري - حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء مشمسة، و ربيعية لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية معتدلة السرعة.

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ليــــــــــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية معتدلة السرعة.

خليج العقبة:



الأجواء دافئة نهاراً، وباردة نسبياً أثناء الليل، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.



أما غداً الثلاثاء :

يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة بحيث تسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وهناك احتمال ضعيف في ساعات الليل في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة لهطول زخات محلية خفيفة و متفرقة من المطر لفترة محدودة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار بحيث تتحول الأجواء الى مغبرة خاصة في مناطق البادية.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

