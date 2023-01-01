راصد جوي : المملكة على موعد مع الثلوج

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توقع الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية في تصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري بأن اجزاءً من شرق المملكة والحدود الأردنية العراقية وعلى غير العادة على موعد مع تساقط للثلوج وتراكمها ليلة الثلاثاء على الأربعاء ويوم الأربعاء القادم .



وتوقع عقل ان تشهد قمم مرتفعات جنوب المملكة زخات ثلوج غزيرة احياناً اعتباراً من فجر الأثنين بمشيئة الله تعالى .



وأضاف عقل أن المناطق الجنوبية من المملكة ستبدأ بإستقبال الأمطار خلال الساعات القادمة تكون غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البرد بشكل كثيف وتمتد الأمطار خلال الليلة القادمة وفجر وصباح يوم غداً الأثنين لتشمل اجزاءً من وسط وشمال وشرق المملكة وقد تكون الأمطار غزيرة يصحبها الرعد وتساقط زخات البرد والتي من الممكن أن تكون كثيفة احياناً .



وحذر عقل من خطر تشكل السيول الجارفة خاصة جنوب المملكة خلال الليلة وفجر وصباح يوم غداً الأثنين .

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