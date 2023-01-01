الأحد 01-01-2023
الوكيل الاخباري

جامعة مؤتة تقرر تأخير دوام الاثنين

أمانة عمان تضيء جسر عبدون احتفالًا بعيد استقلال السودان

جمعية البنوك: رفع أسعار الفائدة يسهم بالحفاظ على السياسة النقدية وقت الأزمات الاقتصادية

راصد جوي : المملكة على موعد مع الثلوج

محافظ الكرك يعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الظروف الجوية

الجرائم الإلكترونية تحذر المواطنين والمقيمين من روابط وهمية احتيالية

تعليق الدراسة في مكة ومحافظاتها بسبب الاحوال الجوية

عجلون: فعاليات تطالب بتوفير مواقف للسيارات بمستشفى الإيمان الحكومي

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

حقيقة فيديو تساقط الثلج على الحرم ومكة لأول مرة بالتاريخ !

الأحد، 01-01-2023 09:32 م

راصد جوي : المملكة على موعد مع الثلوج

12202222172417797327236


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توقع الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية في تصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري بأن اجزاءً من شرق المملكة والحدود الأردنية العراقية وعلى غير العادة على موعد مع تساقط للثلوج وتراكمها ليلة الثلاثاء على الأربعاء ويوم الأربعاء القادم .

وتوقع عقل ان تشهد قمم مرتفعات جنوب المملكة زخات ثلوج غزيرة احياناً اعتباراً من فجر الأثنين بمشيئة الله تعالى .

وأضاف عقل أن المناطق الجنوبية من المملكة ستبدأ بإستقبال الأمطار خلال الساعات القادمة تكون غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البرد بشكل كثيف وتمتد الأمطار خلال الليلة القادمة وفجر وصباح يوم غداً الأثنين لتشمل اجزاءً من وسط وشمال وشرق المملكة وقد تكون الأمطار غزيرة يصحبها الرعد وتساقط زخات البرد والتي من الممكن أن تكون كثيفة احياناً . 

وحذر عقل من خطر تشكل السيول الجارفة خاصة جنوب المملكة خلال الليلة وفجر وصباح يوم غداً الأثنين .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220223117194833502378

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

12202224164822388625836

تحول مفاجئ بحالة طقس الاردن ..امطار غزيرة وتحذير من السيول

منخفض2

الأرصاد تحذر من تطورات الحالة الجوية مساء اليوم - تفاصيل

منخفض

حالة من عدم الاستقرار الجوي وامطار غزيرة تؤثر على المملكة اليوم

11202225114239544465005

تحذير من السيول في الاردن غداً الاحد

1220222162313671577105

الارصاد : انقلاب على الطقس وامطار غزيرة قادمة الى الاردن

أخبار متعلقة
12202224164822388625836

تحول مفاجئ بحالة طقس الاردن ..امطار غزيرة وتحذير من السيول

1220222017543431513100

راصد جوي يرجح عودة الامطار الغزيرة للاردن بهذا الموعد

12202241692897580817

مأمون عقل: مُنخفض قطبي مُحمّل بالامطار وزخات الثلج يصل الأحد ويؤثر على هذه المناطق

مطر 1

انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

12202217141339197798298

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

11202226172826767127307

استقرار على الأجواء خلال الأيام القادمة ومؤشرات لعودة الامطار منتصف الشهر